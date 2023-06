पुणे में पुलिस और वरकरी समुदाय के बीच हाथापाई, जानें क्यों हुई झड़प?

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में रविवार (11 जून) को पुलिस और वरकरियों (भगवान विट्ठल के भक्तों) के बीच जुलूस के दौरान बहस हो गई. हालांकि, इस दौरान पुलिस ने भक्तों के खिलाफ कोई लाठीचार्ज या बल का इस्तेमाल नहीं किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार रात घटना की जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया घटना उस समय हुई, जब पुणे से 22 किलोमीटर दूर अलांदी कस्बे में स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर में भक्तों ने जबरन घुसने की कोशिश की. यह लोग उस समय मंदिर में घुस रहे थे जब पंढरपुर के लिए वार्षिक अषाढ़ी एकादशी यात्रा शुरू करने के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा था. पिंपरी चिंचवड के आयुक्त विनय कुमार चौबे ने कहा कि पुलिस ने मंदिर के न्यासियों के साथ मिलकर वृहद पैमाने पर व्यवस्था की थी, ताकि किसी अवांछित घटना को रोका जा सके.