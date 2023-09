'पहले किया नशा फिर बनाया यौन संबंध', 1999 का जिक्र कर इस शख्स ने बराक ओबामा पर लगाए गंभीर आरोप

Barack Obama News: बराक ओबामा (Barack Obama) को लेकर एक शख्स ने चौंकाने वाला दावा किया है. यह दावा लैरी सिंक्लेयर नाम के एक शख्स ने फॉक्स न्यूज़ के पूर्व ऐंकर टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू में किया. ओबामा को लेकर इस तरह के खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

लैरी सिंक्लेयर ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘मैंने बराक ओबामा को कोकीन खरीदने के लिए 250 डॉलर दिए. मैंने एक सीडी ट्रे पर कोकीन लेने के लिए लाइन लगाना शुरू किया लेकिन पहले ही बराक ने इसे पीना शुरू कर दिया. मैंने इसके बाद फिर ओबामा को छूना शुरू किया और वही होने लगा जो वह चाहता था.’ कार्लसन ने इस इंटरव्यू की एक क्लिप X (Twitter) पर शेयर की है.

सिंक्लेयर के मुताबिक, ओबामा पुरुषों के साथ सैक्स करते हैं और इससे पहले वह ड्रग्स लेते हैं. वह पहले भी इस तरह के दावे कर चुके हैं. उनका कहना है कि अगर उन्हें लगता है वह झूठ बोल रहे हैं तो वह उनपर लाइ डिटेक्टर से टेस्ट कर सकते हैं या वह एफिडेविट पर साइन करने के लिए भी तैयार हैं. हालांकि, उनके इन दावों का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका है.