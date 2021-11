Noida International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jewar International Airport) की आधारशिला रखी. बता दें कि बन जाने के बाद नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (Fifth International Airport of UP) होगा. इस एयरपोर्ट के बनने से क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों, कनेक्टिविटी (Connectivity) और पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. शिलान्यास के बाद स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कहा, जेवर एयरपोर्ट का बहुत बड़ा लाभ, दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा. उन्होंने कहा, नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टीविटी का बेहतरीन मॉडल होगा, एयरपोर्ट से निकलते ही आप सीधा यमुना एक्सप्रेस वे (Yamuna Expressway) पर आ सकते हैं. पीएम मोदी ने कहा, आजादी के 70 साल बाद उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है, जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है.Also Read - Jewar Airport: दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक होगा जेवर हवाईअड्डा, साल में 1 करोड़ लोग करेंगे यात्रा, ये होंगी खासियत

Jewar International Airport से जुड़ी अहम बातें –

पीएम मोदी ने जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है, वह दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 6200 हेक्टेयर में फैला होगा. जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ 178 विमान खड़े हो पाएंगे. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चार एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा. जेवर एयरपोर्ट पर बुलेट ट्रेन, मेट्रो और पॉड टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध होगी. मेट्रो और बुलेट ट्रेन के स्टेशन एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ही मौजूद होंगे. नोएडा एयरपोर्ट की कुल लागत 30 हजार करोड़ के करीब है. एयरपोर्ट पर रोजाना 3 लाख यात्रियों का आना-जाना होगा. जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण साल 2024 में पूरा हो जाएगा. पहले चरण में जेवर एयरपोर्ट पर 4588 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पहले चरण में दो रनवे बनाए जाएंगे, एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने पर यहां कुल 5 रनवे होंगे. नोएडा एयरपोर्ट का दूसरा चरण साल 2031 में पूरा हो जाएगा. जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तीसरा चरण 2036 तक पूरा कर लिया जाएगा. नोएडा एयरपोर्ट का चौथा चरण साल 2040 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है. निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर जेवर एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे, रनवे की लंबाई 4 किमी होगी. जेवर एयरपोर्ट को स्विटजरलैंड के ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यहां 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों से जेवर एयरपोर्ट की दूरी