Noida International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कुछ ही देर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे. दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी के गौतमबुध नगर जिले के जेवर (Jewar) में बन रहे एयरपोर्ट स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम है. पीएम मोदी यहां राज्य के पांचवे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Fifth International Airport of UP) का शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास (Foundation Stone) के इस कार्यक्रम के संबंध में बुधवार को एक ट्वीट संदेश में कहा, कल 25 नवंबर उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बड़ा दिन है. दोपहर 1 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा. इस परियोजना से वाणिज्यिक गतिविधियों, कनेक्टिविटी (Connectivity) और पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चार एक्सप्रेसवे (Expressway), मेट्रो (Metro), बुलेट ट्रेन (Bullet Train) व पॉड टैक्सी (Pod Taxi) से जुड़ेगा. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो और बुलेट ट्रेन के स्टेशन एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में ही होंगे, इससे हवाई सफर करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा और वह बिना किसी झंझट के एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे.

पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम इस प्रकार है –

12:20 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे

12:50 PM: प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे

1:00 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे

1:00-2:00 PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Noida International Airport का शिलान्यास करेंगे

2:15 PM: शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस जाएंगे