IT raid, Noida, UP, Ghaziabad, retired IPS officer: देश की राजधानी दिल्‍ली की सीमा से लग यूपी के नोएडा के सेक्टर -50 में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएन सिंह (IPS officer Ram Narayan Singh) के यहां पर इनकम टैक्‍स की रेड की कार्रवाई में 8.55 करोड़ रुपए की नकदी और ज्‍वैलरी (Rs 8.55 crore in cash & jewellery recovers from lockers) लॉकरों से जब्‍त हुई है. बीते रविवार से जारी छापे की कार्रवाई के बाद अब तक यह ताजा जानकारी आज गुरुवार को सामने आई है.

सूत्रों के मुताबिक, I-T विभाग ने नोएडा के सेक्टर -50 में सेवानिवृत्त यूपी IPS अधिकारी राम नारायण सिंह की संपत्ति में लॉकर से नकद 8.55 करोड़ रुपए और आभूषण की जब्‍ती की है. गाजियाबाद में अलग से तलाशी अभियान में 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं.

I-T Dept recovers Rs 8.55 crore in cash & jewellery from lockers at a property of retired UP IPS officer Ram Narayan Singh in Noida’s Sec-50. Rs 50 lakhs recovered in a separate search operation in Ghaziabad: Sources pic.twitter.com/vgZ1jrhpuG

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 3, 2022