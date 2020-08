COVID 19: देश में जहां हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहीं ठीक होने वालों की कहानियां भी कम नहीं. ऐसी ही एक खबर आई है केरल से. जहां 103 साल के दादा जी ने कोरोना को हरा दिया है. Also Read - Oxford Vaccine News Update: कोरोना के खिलाफ जंग में उम्मीद भरी खबर, दिसंबर तक बाजार में होगी वैक्सीन!

इनकी तस्वीरों में जीवन के प्रति जोश दिखता है. यही वजह है कि लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं.

ठीक होने के बाद जब ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे थे तो वहां के स्टाफ ने इन्हें फूल दिए, इनका अभिनंदन किया. दादा जी का अंदाज भी निराला था. वे हाथ उठाकर इस अभिनंदन का जवाब देते दिखे. पूरी गर्मजोशी के साथ.

देखें तस्वीरें-

Kerala: Pareed, a 103-year-old resident of Aluva was discharged today from Kalamassery Medical College in Ernakulam after recovering from #COVID19. pic.twitter.com/eoKlY1qcgi

— ANI (@ANI) August 18, 2020