नई दिल्ली: गुजरात के अहमदानगर में रहने वाले 6 साल एक लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है. बता दें कि अहमदाबाद के इस छह वर्षीय लड़के ने पायथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लियर करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर डेवलपर के रूप में अपना नाम दर्ज किया है. Also Read - Diamond Ring: हैदराबाद के ज्वैलर ने 7801 हीरे जड़ बनाई नायाब अंगूठी, गिनीज बुक में नाम दर्ज

इस बच्चे का नाम अर्हम है और यह कक्षा 2 का छात्र है. अर्हम मे पियर्सन वीयूई परीक्षण केंद्र में माइक्रोसॉफ्ट प्रमाणन की परीक्षा को पास किया है. तल्सानिया ने एएनआई को बताया, “मेरे पिता ने मुझे कोडिंग सिखाई. जब मैं 2 साल का था तब मैंने टैबलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था. 3 साल की उम्र में, मैंने आईओएस और विंडोज के साथ गैजेट्स खरीदे. बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता पायथन पर काम कर रहे थे.” Also Read - इस लड़की की दुनिया में सबसे लंबी टांगें, उम्र महज 17 साल...

Gujarat: Arham Om Talsania, a Class 2 student from Ahmedabad, created Guinness World Record as World’s Youngest Computer Programmer by clearing Python programming language exam at the age of six. Also Read - Longest Female Legs: 6 फीट 10 इंच की मैकी, दुनिया में सबसे लंबी टांगों वाली लड़की, बना रिकॉर्ड

He says,”My father taught me coding. I started using tablets when I was 2 yrs old” pic.twitter.com/poOkKmcgAf

— ANI (@ANI) November 9, 2020