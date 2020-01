नई दिल्ली: चाहतें हर उम्र में होती हैं और इन चाहतों को हक़ीक़त में बदलने के लिए हिम्मत और भरोसे की ज़रूरत होती है. एक ऐसी ही प्रेरणा से भरपूर कहानी सामने आई है जहां 90 साल की उम्र में एक दादी ने बिजनेस स्टार्ट अप करने का सोचा और कर दिखाया. चंडीगढ़ निवासी 94 वर्षीय हरभजन कौर (Harbhajan Kaur) ने चार साल पहले अपनी उद्यमी सफर की शुरुआत की और आज वो देश भर के एंटरप्रेन्योर के बीच मशहूर है. बेसन की बर्फी और कई तरीके की मिठाई बनाने में महारत रखती हरभजन ने अपने परिवार के सहयोग से अपने नाम ‘हरभजन’ से एक बिजनेस को स्टार्ट किया जो आज एक ब्रैंड बन चूका है.

@anandmahindra 94-year-old, Harbhajan Kaur, from #Chandigarh who started making sweets four years back wanted to fulfill her long-term dream of earning by herself. Here is her story, full of hope and motivation pic.twitter.com/f3jXwAC03r ode !

Entrepreneur indeed !

— DrMadhuTeckchandani (@msteckchandani) January 5, 2020