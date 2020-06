नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सूरजपुर जिले (Surajpur) में दो दिनों में दो हथिनियों की मौत हो गई. जिले में लगातार हथिनियों की मौत ने वन विभाग पर सवालिया निशान लगा दिया है. घंटों बीत जाने के बाद भी मृत हथिनी (female elephant died in Surajpur) को वन विभाग के कर्मचारी शव प्राप्त करने में नाकाम रहे. दरअसल, हथिनी की मौत के शव के आसपास तीन हाथियों ने घेरा बना रखा है, जिसके चलते वन विभाग (Forest Department) हथिनी का शव प्राप्त करने में नाकाम रहा. दल के दूसरे हाथी हथिनी की मौत के बाद से ही उसे घेर कर कर घड़े हैं. Also Read - VIDEO: अनलॉक 1 होते ही अब श्रद्धा कपूर अपने बॉयफ्रेंड संग निकली राइड पर, कैमरा देखकर छिपाया चेहरा

ऐसे में पशु चिकित्सक भी मृत हथिनी का पोस्टमार्टम नहीं कर पा रहे हैं और ना ही शव के आस-पास जा पा रहे हैं. पोस्टमार्टम ना हो पाने से चिकित्सक उसकी मौत के सही कारणों का पता नहीं लगा पा रहे हैं और अभी भी हथिनी की मौत पर रहस्य बना हुआ है. बता दें कि कल प्रतापपुर फॉरेस्ट सर्किल के गणेशपुर जंगल में इस हथिनी का शव मिला था, जबकि एक दिन पहले भी एक मादा हाथी की मौत इसी जंगल में हुई थी.

Chhattisgarh: A herd of elephants continue to gather around the carcass of an elephant that was found in a forest in Surajpur district yesterday. The carcass is yet to be retrieved by the Forest Department. pic.twitter.com/ckj5nX5kXF

