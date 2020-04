नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को कम करने व खत्म करने के लिए देश में लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में सिर्फ खाने पीने व दवाईयों की दुकाने ही खुली हुई हैं. ऐसे में उन लोगों पर आफत आ पड़ी है जो किसी नशे के आदी हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना शराब की लत से परेशान लोगों को करना पड़ रहा है. ऐसे में लोग इन दिनों घरों में बैठे-बैठे शराब बनाने की सोच रहे हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. ऐसा गूगल सर्च इंजन में देखने को मिल रहा है. Also Read - अब दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए गूगल प्रमुख सुंदर पिचई, इतने करोड़ का दिया दान

लोग घर में बैठे बैठे लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर घर में शराब कैसे बनाई जाए. How To Make Alcohol At Home टाइप करते ही सर्च इंजन में सबसे उपर दिखाई दे रहा है. ऐसा तब होता है जब लोग किसी चयनित विषय को बार बार गूगल में सर्च करने लगते हैं. इसे अबतक लाखों लोगों ने सर्च किया है.

देश में लॉकडाउन लगे होने के बावजूद कई जगहों पर ब्लैक में शराब की बिक्री की जा रही है. यह शराब अपने असली दाम से कई गुना ज्यादा दामों पर बिक रहे हैं. लोग फोन करके शराब की डिमांड कर रहे हैं. यही नहीं कई किरानों के दुकानों पर गुटखा व सिगरेट की बिक्री भी की जा रही है. हालांकि यह सब पुलिस व प्रशासन की निगाह में आए बगैर किया जा रहा है. बता दें कि सरकार की तरफ से सिर्फ जरूरत की खाने पीने, फलों व दवाईयों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. इससे पहले कई संस्थाओं ने सरकार से पॉर्न व मोबाइल डाटा फ्री करने की मांग की थी. घर में खाली बैठे व बोर हो रहे लोग कई तरह की चीजों को गूगल पर सर्च कर रहे हैं, लेकिन शराब की विधि इन सबसे सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है.