Amazing: दुनिया में इस समय एक ऐसी बिल्ली की चर्चा हो रही है जो 37 मीटर लंबी है. इस बिल्ली को पेरू में खोज निकाला गया है. बिल्ली की खासियत ये है कि ये 2 हजार साल पुरानी है.

दरअसल, पेरू के पुरतत्वविदों ने विशालकाय बिल्ली का चित्र खोज निकाला है. यहां के रेगिस्तानी इलाके नाज्का लाइन की पहाड़ी पर 37 मीटर लंबी बिल्ली का रेखाचित्र मिला है.

इस रेखाचित्र के मिलने के बाद पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही है, दरअसल इसे 200 BC से 100 BC के बीच बना बताया जा रहा है.

ये पुराना तो है ही, साथ ही इसका विशालकाय आकार भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. अब पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण करेगा.

THEY FOUND A NEW ANCIENT ROCK DRAWING IN PERU AND IT’S JUST A GIANT CAT pic.twitter.com/cywo2rybIc

— ☇ Cuckoo ☇ (@aragazar) October 19, 2020