Amazing: कोरोना काल में सरकारें लोगों से यही अपील कर रही हैं कि वे मास्क पहनें. सही तरीके से पहनें और बिना पहने घर से ना निकलें. इसी दिशा में कई राज्य सरकारों ने मास्क ना पहनने पर फाइन भी लगाया है. इस बीच सोशल मीडया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें जो शख्स बैठा दिख रहा है, वो बिना मास्क उतारे ही खाना खा रहा है. Also Read - OMG! यहां पानी में लग जाती है आग, वायरल वीडियो देख दुनिया हैरान

जी हां, लोगों को इस शख्स का मास्क पहनने का ये जज्बा ही भा रहा है. यही वजह है कि इस पोस्ट को काफी लाइक्स मिल रहे हैं और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं. Also Read - यहां जमीन पर उल्टे लेट जाते हैं भक्त, फिर उन पर दौड़ाया जाता है गायों का झुंड, देखें Video

वीडियो में दिखता है कि ये शख्स मास्क ऊपर उठाता है और मुंह में खाना डालता है. पूरा खाना वो इसी तरह खत्म करता है. Also Read - Viral Video: पाकिस्तान में अनोखी शादी, दूल्हे को गिफ्ट में दी AK 47, लोग बोले- गरीब देश के अमीर...

इस वीडियो को आईपीएस दिपांशु काबरा ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

‘जब मास्क ना पहनने पर, 3-4 बार फाइन लग जाये…’

देखें पोस्ट-

अब इस वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि इस पर मजेदार कमेंट्स का सिलसिला जारी है.

देखें लोगों के ऐसे ही कुछ कमेंट्स-

He is not that Smart Enough…..😅😂….. Ofcourse can’t compete the Woman Power 😆 pic.twitter.com/1Y7tG7stiu

— Inderjit Singh Marwah (@InderjitMarwah) November 27, 2020