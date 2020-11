Viral Video: कबूतर अक्सर लोगों की छतों, बालकनियों, चौराहों पर दिख जाते हैं. प्यारे से ये पक्षी हर किसी का मन मोह लेते हैं. पर क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कबूतरों की ऐसी प्रजाति भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है.

हाल ही में हुई एक नीलामी में ऐसा देखने को मिला है. इस प्रजाति का एक कबूतर यहां करीब 14 करोड़ रुपयों से ज्यादा में खरीदा गया. कबूतर का नाम है ‘किम’. जानकारी के अनुसार, ये दुर्लभ प्रजाति का कबूतर है. इनकी प्रजाति है बेल्जियन.

इसे पक्षियों की नीलामी समारोह में चीन के रईस शख्स ने खरीदा है. ये नीलामी समारोह बेल्जियम के हाले स्थित पीपा पिजन सेंटर में हुई. इस कबूतर की बोली लगाने वाला शख्स कबूतरों को तेज उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं. नीलामी में कुल 445 कबूतर रखे गए थे.

A two-year-old Belgian racing pigeon called New Kim is about to set a world record of over $1.5 million at auction 🐦 pic.twitter.com/g0qhkDW3nw

