नई दिल्ली: चीन से रिश्तों में आई खटास के बीच भारत में चीन को लेकर माहौल एकदम बदला हुआ है. देश में टिकटॉक सही 59 चीनी एप प्रतिबंधित किए गए हैं. लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग खुश हैं तो कई निराश भी हैं क्योंकि टिकटॉक जैसा प्लेटफ़ॉर्म छिन गया है. जब सोशल मीडिया पर टिकटॉक को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई हुई है, ऐसे में देश की जानी मानी कंपनी अमूल भी पीछे नहीं रहा. टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमूल ने नया कार्टून बनाया है, जो दिलचस्प है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है. लोग इसे शेयर कर रहे हैं. Also Read - पीएम मोदी ने चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट 'वीबो' को छोड़ा, लगभग सभी पोस्ट की डिलीट

देश की सबसे अग्रणी और दुग्ध उत्पादों के लिए जानी-मानी कंपनी ने अमूल (Amul India) ने अपने इस नए कार्टून में टिकटॉक और वी चैट पर व्यंग किया है. इस कार्टून में फ्रिज खुला हुआ है जिसमें अमूल के उत्पाद भरे हैं. कार्टून में सबसे पहले लिखा- अमूल सामयिक: नई दिल्ली से 59 चीनी एप बंद. इसके साथ ही अमूल ने इस कार्टून में लिखा- ‘STik with this STok’. (स्टॉक बनाए रखें) इस कार्टून में TikTok को हाईलाइट किया गया. इसके साथ ही कार्टून में लिखा है कि ‘WeChat over tea!’. इस लाइन में वीचैट को हाईलाइट किया गया. बता दें कि टिकटॉक के साथ ही चीनी एप वी चैट को भी देश में प्रतिबंधित किया गया है. Also Read - देश के किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां नहीं की जाएंगी शामिल, भारत सरकार का बड़ा फैसला

अमूल का ये कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई लोगों ने इसे टिकटॉक को लेकर सबसे बेहतरीन कार्टून बनाया तो किसी ने अमूल को मीम का पिता बताया है. कई लोग कह रहे हैं कि अमूल क्रिएटिविटी के मामले में बहुत आगे है. और इस तरह से देश का साथ देता है.