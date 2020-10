Apple iPhone Prices: दुनिया भर में एप्पल के फोंस, लॉन्च, कीमतों की जबरदस्त लोकप्रियता है. एप्पल का नया गैजेट आने से कई महीने पहले ही उसकी चर्चा शुरू हो जाती है. सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है. चाहे नया फोन आया हो या उसकी कीमतों की बात हो, रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं. Also Read - 'पावरप्‍ले और अन्‍य मुश्किल मौकों पर विराट अब मुझपर भरोसा जताने लगे हैं'

ऐसे ही रिएक्शंस फिर आ रहे हैं. ये आईफोन की कीमतों को लेकर हैं. दरअसल, एप्पल ने अपने कुछ फोन सस्ते किए हैं. इनमें iPhone 11, iPhone SE 2020 और iPhone XR शामिल हैं.

ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर फनी मीम्स और जोक्स का सिलसिला शुरू हो गया है. लोग ऐसे-ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे.

देखें-

iPhone 12 launch with same 3 camera iPhone fans: (more than 2 kidney) pic.twitter.com/lJRu6FzGFW — Anand Chaudhary (@bonusforyu) October 14, 2020

Me listening to my mom telling me why i don’t need the iPhone 12 pic.twitter.com/b9j6UGjDIK — kaz (@offguning) October 14, 2020

*Apple releasing new iPhone every year be like*#AppleEvent pic.twitter.com/8lZHYoN011 — Backchodi Duniya (@backchodiduniya) October 14, 2020

Ayo got the iPhone 12 Pro pre release! It’s really good!!! Only cost me $4.00!!! pic.twitter.com/yT99MfO3z0 — (@HAM0NBEAT) October 14, 2020

Apple introducing iPhone 12 while my mediocre ass still stuck at iPhone 6 pic.twitter.com/qzcXQJ0WrJ — rakshyahahaha (@jelllybeannnnnn) October 14, 2020

Iphone 5 and iphone 12 pic.twitter.com/5tugmzqIOg — Moves Like Jacka (@_thejacka) October 13, 2020

Me to all those who are planning to buy iphone 12: pic.twitter.com/hiEmioP7FV — Jagruti (@are_sararara) October 14, 2020

कंपनी ने तीनों आईफोन के दाम घटा दिए गए हैं. 13 अक्टूबर को नई iPhone 12 series लॉन्च करने के बाद इन तीनों फोनों की कीमत में लगभग 13,400 रुपये तक की कटौती की गई है.