नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है. तस्वीर है एक कुत्ते की. यह कोई आम कुत्ता नहीं है. यह भारतीय सेना का बेहद प्रशिक्षित कुत्ता है. वायरल हो रही तस्वीर में यह प्रशिक्षित कुत्ता भारतीय सेना के 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन (KJS Dhillon) को सलाम (Salute) करता दिख रहा है. इस प्यारी तस्वीर को ट्वीट करते हुए लेफ्टि. जनरल ने ट्विटर पर लिखा- आरवीसी डे के दिन साथी को साथी को सलामी. इसने कितनों की जान ना जाने कितनी बार बचाई है.

#RVC Day Salute to the Buddy who saved many a lives many a times 🙏🇮🇳✊ https://t.co/Xr7PQkUiWM

— KJS DHILLON (@Tiny_Dhillon) December 14, 2019