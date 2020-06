Arvind Kejriwal Covid-19 Test: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अस्वस्थ होने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर मानो कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. जबसे ये खबर आई है कि केजरीवाल को बुखार है और वो अपना कोविड-19 टेस्ट कराएंगे, तब से सोशल मीडिया पर #TakeCareAK ट्रेंड कर रहा है यानी टेक केयर अरविंद केजरीवाल. Also Read - मनीष सिसोदिया ने कहा- CM केजरीवाल की तबियत ठीक नहीं, कोरोना को लेकर होने वाली मीटिंग में नहीं जाएंगे

लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. उन्हें अपना हीरो बता रहे हैं. Also Read - सीएम अरविंद केजरीवाल की तबियत खराब, खुद को किया होम क्वारंटीन, कल होगा कोरोना टेस्ट

Millions of prayers are there with Kejriwal !!

Mafia Kings – AK will be back soon & roaring #TakeCareAK pic.twitter.com/mixwrl3nRZ — Aarti 💓 (@aartic02) June 8, 2020

Please take care @ArvindKejriwal Sir.. me and my entire family praying for your good health. 🙏🙏#TakeCareAK — Mohan Jha (@MohanJhaAAP) June 8, 2020

Pray to God for Arvind sir speedy recovery of good health..🙏 @ArvindKejriwal #TakeCareAK — Dhirendra pandey (@Dhirendra951987) June 8, 2020

दरअसल, सोमवार को ये खबरें आई हैं कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं. उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश की दिक्कत है. जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर वे होम क्वारंटीन हैं. उन्होंने सभी मीटिंग्स् कैंसिल कर दी है. वे अब कोरोना टेस्ट कराएंगे. ये टेस्ट मंगलवार को होगा.