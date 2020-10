Doctor dances to ‘Ghungroo’ in PPE kit : असम के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के बीच पॉजिटिविटी फैलाने के लिए पीपीई किट में नाचते हुए एक डॉक्टर का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो को देख लोग इस डॉक्टर की खूब तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को डॉ. सैयद फैजान अहमद ने अपने ट्विटर पर शेयर किया जिसमें ईएनटी सर्जन डॉ. अरूप सेनापति फिल्म ‘वॉर’ के गाने “घुंघरू” पर डांस कर रहे हैं. Also Read - हिंसक झड़प के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों ने की फोन पर बात, केंद्र ने बुलाई आपात बैठक

अरूप 1 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में फिल्‍म वॉर के मशहूर गाने 'घुंघरू टूट गए' पर रितिक रोशन के ही अंदाज में डांस स्‍टेप्‍स करते दिख रहे हैं. डांस करते हुए अरूप ने पीपीई किट पहन रखी है. वीडियो में दिखाई दे रहे सर्जन असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज से हैं. यहां कोरोना के मरीजों का इलाज होता है. मरीज ज्यादा बोर न हो जाएं इसलिए डॉक्टर पीपीई गियर में ही डांस करने लगे. इस वीडियो की हर कोई तारीफ कर रहा है.

इसे शेयर करते हुए डॉक्‍टर सैय्यद ने लिखा, ‘मेरे कोविड ड्यूटी कलीग डॉक्‍टर अरूप सेनापति से मिलिए जो कि असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में ENT सर्जन हैं. वह कोविड मरीजों के सामने डांस कर रहे हैं ताकि उन्‍हें अच्‍छा महसूस करा सकें.’ बता दें कि जो डॉक्‍टर कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वे और भी ज्‍यादा सावधानियां बरत रहे हैं और उन्‍हें घंटों तक अस्‍पताल में ही रहना पड़ रहा है.