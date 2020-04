नई दिल्ली: कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है, इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे. एक तरफ जहां सभी डॉक्टर्स व वैज्ञानिक कोरोना के वैक्सीन का पता लगाने में जुटे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर एक खतरा धरती तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है. कुछ खबरों की मानें तो आकाशगंगा में काफी हलचल हो रही है. इस कारण एक बहुत खगोलीय पिंड धरती के पास से गुजरने वाला है. Also Read - किम जोंग से ज्यादा खतरनाक हैं बहन किम यो जोंग, दक्षिण कोरिया को दिखा चुकी हैं अपने तेवर

बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा किया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के आधे भाग जितना बड़ा एक पिंड धरती के पास से गुजरने वाला है. बताया जा रहा है कि यह घटना 29 अप्रैल के दिन घटेगी. सुबह के 4.56 मिनट के करीब यह उल्का पिंड लगभग 31000 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पृथ्वी के समीप से गुजरेगी जो कहीं न कहीं पृथ्वी पर तबाही मचाने के लिए काफी है. Also Read - RJD सुप्रीमो लालू यादव पर मंडरा रहा है COVID-19 का खतरा, रिम्स प्रशासन आज लेगा जांच का फैसला

How close is asteroid 1998 OR2 from Earth?

Is comet Borisov from outside our solar system?

What’s causing comet Atlas to fall apart? Also Read - डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- कोरोना से मौत को 70,000 पर रोकना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि

Join our experts on @Reddit to ask questions about these objects zipping into our view.

📅 Tuesday, April 28

🕒 4pm ET

🔗 https://t.co/uZlZSCyvs2 pic.twitter.com/W1EkxMIkpN

— NASA (@NASA) April 27, 2020