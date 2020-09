Atal Tunnel: दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल (longest high altitude road-tunnel) भारत में बनकर तैयार हो गई है. 10 हजार फीट पर स्थित इस टनल का नाम है अटल टनल (Atal Tunnel). इसे बनाने में करीबन 10 साल लगे, पर अब जब ये बनकर तैयार हो गई है तो सारी दुनिया की निगाहें इस पर हैं. हो भी क्यों ना, ये इतनी शानदार जो है. Also Read - #Atmanirbhar Bihar: PM मोदी के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर छाया आत्मनिर्भर बिहार...

इस टनल से अब लद्दाख पूरे साल देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ा रहेगा. इसके कारण मनाली से लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है. इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है.

इस टनल की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. लोग इसे शेयर कर रहे हैं और लाइक्स, कमेंट्स का दौर जारी है.

Atal Tunnel Photos

Atal rohtang tunnel.

Oh Yes!!!! Drop dead gorgeous views enroute. Base coat of paint given inside tunnels. North approach road is done including the bridge over a river

Pc:Raj dylan nalwa pic.twitter.com/xMsFzLknAJ

