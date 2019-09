नई दिल्लीः अगर आप भी किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. सरकार ने मोटर ह्वीकल एक्ट में बदलाव किए हैं जिसके बाद से गाड़ी के रख रखाव, नियम और शर्तों में परिवर्तन हो गया है. इन नए नियमों का सबसे बड़ा असर जुर्माने की राशि पर पहुंचा है. नए नियमों से पहले जहां सैकड़े में जुर्माना लगता था अब वहीं हजारों की संख्या में जा पहुंचा है. इस बदलाव के बाद एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. ह्वीकल एक्ट में बदलाव के बाद एक ऑटो चालक को 47,500 का चालान दिया गया और उसमें एडिशनल चार्जेज के बाद उसे 52000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे.

दरअसल यह पूरा मामला भुवनेश्वर का है. यहां के एक ऑटो चालक को आरटीओ की तरफ से 47,500 का चालान काटा गया है. ऑटो चालक का कहना है कि उसने यह गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा था और इसके लिए उसने 26,00 रुपए दिए. चालक ने कहा कि अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुझे 52000 का चालान दिया गया है और अगर मैं इस ऑटो को बेच भी दूं तो मुझे 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे. उसने कहा कि मैं इतने सारे रुपए कहां से लाऊं अब इस ऑटो को पुलिस वाले ही रख ले मैं इसे वापस नहीं लूंगा.

Bhubaneswar: An auto-rickshaw driver was fined Rs 47,500 for drunk driving¬ carrying required documents. Regional Transport Office (RTO) says,”The provision is for any vehicle that violates law,it doesn’t matter whether the vehicle was bought for Rs 62,000 or Rs 2000″ #Odisha pic.twitter.com/5GUUb5c2Ov

