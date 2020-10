Award Winning Photo: दुनिया भर में हर साल कई तस्वीरों को अवॉर्ड मिलते है. इनकी खूबसूरती को लाखों लोग सराहते हैं, पर इनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जो लोगों का दिल भी जीत लेती हैं.

ऐसे ही एक तस्वीर है बाघिन की, जो पेड़ को गले लगाए बैठी है. दुनिया भर में इस फोटो की चर्चा हो रही है.

This picture has beaten 49,000 other entries to win Sergey Gorshkov the Wildlife Photographer of the Year award.

It’s a Siberian tiger hugging a fir tree and took more than 11 months to capture using hidden cameras.

Watch GMB now 👉https://t.co/fzcHkA6S4k#WPY56 pic.twitter.com/ni30vfzLsa

— Good Morning Britain (@GMB) October 14, 2020