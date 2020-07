Ram Mandir Bhoomi Pujan: अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है. रामलला को भोग लगाने के लिए लाखों लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जा रहा है. Also Read - 'पाकिस्तानी बहन' ने PM मोदी के लिए भेजी राखी, 25 साल से सिलसिला जारी, कहा- हम आपके फैन हैं

समारोह में 1,11,000 डिब्बों में प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे जाएंगे. मणिराम दास छावनी के साथ ही हंस देवरहा बाबा के भक्त इस काम में लगे हैं. अयोध्या में होने वाले समारोह से पहले मणिराम दास छावनी में लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है. यहां पर 1,11,000 डिब्बों में प्रसाद के रूप में लड्डू प्रदान किया जाएगा.

Ayodhya: Preparation of laddoos underway at Mani Ram Das Chhawni, ahead of foundation stone laying ceremony of Ram Temple. A worker says, "Total 1,11,000 laddoos will be prepared for offerings on Aug 5th."

PM Modi will lay the foundation stone of Ram Temple on 5th August.

