Viral Video: कोरोनावायरस से लेकर बाढ़ तक की खबरों के बीच एक दिल को सुकून देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बेबी पेंगुइन मस्ती करती दिख रही है.

इस वीडियो में बेबी पेंगुइन पानी में तरह-तरह से खेल रही है. लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

इस वीडियो को IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, You will love this Penguin swimming. शेयर करने के बाद से अब तक इसे 3.8K व्यूज मिल चुके हैं.

You will love this Penguin swimming.😊 pic.twitter.com/dEj9nWaQaw — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 5, 2020

पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है, जिसे बच्चे काफी पसंद करते हैं. क्यूट सा दिखने वाला ये पक्षी काफी शांत दिखता है पर होता नहीं. मस्ती और शैतानी में इनका कोई सानी नहीं.

वीडियो में बेबी पेंगुइन की मस्ती देख लोग भी खुश हो रहे हैं. वे इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

@AUThackeray Nice swimming Baby Penguin. — Paras Abhigyan (@cb_Paras) August 6, 2020

Adorable 😍 — RikiBarua (@RikiBarua2) August 6, 2020