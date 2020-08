Bahrain Ganesh Idol broken: बहरीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला ऐसा काम करती दिख रही है, जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए. Also Read - Delhi Ganesh Chaturthi 2020 Guidelines: गणेश चतुर्थी में फीकी रहेगी पंडालों की रौनक, जारी हुई गाइडलाइन

वीडियो में दिखता है कि मध्‍य पूर्व के देश बहरीन में एक महिला गणेश प्रतिमा तोड़ रही है. इस महिला ने बुर्का पहना है और वो किसी सुपरमार्केट में है.

देखें-

The fact that they don’t care about beauty , sensitivities and civility . It shows that this desert death cult is incompatible with civilised living . The world has to make a choice now . Total economic and physical separation from these zombies is the only solution . #Bahrain pic.twitter.com/6JAgAopCsf

— Dr Omendra Ratnu : Nimittekam (@satyanveshan) August 16, 2020