Barack Obama Phone Number: बराक ओबामा भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ना हों, पर उनकी लोकिप्रयता अब भी ट्रंप से ज्यादा है. ओबामा के फैंस केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं. इन फैंस को ओबामा ने सौगात दी है. अपना फोन नंबर शेयर किया है. Also Read - पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की चेतावनी- लोकतंत्र दांव पर है

इस नंबर के माध्यम से आप अपनी बात ओबामा तक पहुंचा सकते हैं. बराक ओबामा को टेक्स्ट मैसेज करने का ये सुनहरा अवसर है. Also Read - वैश्विक हस्तियों के अकाउंट हैक होने के बाद भारत सरकार सख्त, ट्विटर को भेजा नोटिस

ओबामा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से ये नंबर शेयर किया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल लिखा, All right, let’s try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you’re doing, what’s on your mind, and how you’re planning on voting this year.

I’ll be in touch from time to time to share what’s on my mind, too.

(चलिए कुछ नया ट्राय करते हैं. अगर आप अमेरिका में हैं तो आप मुझे 7773-365-9687 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे हैं, आपके दिमाग में कैसे विचार हैं और आप इस साल किस तरह वोटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं. मैं समय-समय पर अपनी तरफ से भी अपने विचार आप लोगों से शेयर करता रहूंगा.) Also Read - डिजिटल वर्ल्ड में बड़ा हमला, बराक ओबामा, बिल गेट्स, नेतन्याहू और जेफ बेजोस जैसी विश्व की कई हस्तियों के ट्वीटर अकाउंट हुए हैक

All right, let’s try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you’re doing, what’s on your mind, and how you’re planning on voting this year.

I’ll be in touch from time to time to share what’s on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG

— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020