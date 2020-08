Viral: कोरोनावायरस के लिए रिलीफ फंड में अब तक लोगों ने जमकर मदद की है. पर अब जिस शख्स की बात हो रही है, उसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. दरअसल, ये एक भिखारी है. Also Read - इस अजब भिखारी की है गजब कहानी: भीख में मिले 90000 रुपये, ऐसे कर दिया दान, जानिए

ये भिखारी मदुरै में रहता है. दूसरे भिखारियों की तरह सड़कों पर घूम-घूमकर भीख मांगता है. इसने 10 हजार की सहायता दी है. पर ये उसकी ओर से दी गई पहली सहायता राशि नहीं है. अब तक वो 90 हजार दे चुका है.

भिखारी का नाम पूलपांडियन है. जिला कलेक्टर टी. जी. विनय की ओर से उसे सम्मानित भी किया गया है. इस भिखारी का नाम और तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

Tamil Nadu: Poolpandiyan, an alms seeker in Madurai gave Rs 10,000 to District Collector T.G. Vinay today as donation towards the State #COVID19 relief fund. He says, “I would have given this money to the education fund but now donated it to relief fund as #COVID issue is big”. pic.twitter.com/nC84nOQMrR

