नई दिल्ली: विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप रॉक बैंड इमेजिन ड्रैगन्स (Imagine Dragons) ने साल 2017 में अपना एक गाना लॉन्च किया था. इस गाने का नाम है बिलीवर (Believer). इस गाने को अब तक अरबों लोग देख चुके हैं और इसकी प्रशंसा कर चुके हैं. एक बार फिर यह गाना चर्चा में हैं. लेकिन इस बार इस गाने को कुछ स्कूली बच्चों ने गाया है. इस गाने को बैंगलोर के कुछ स्कूली छात्रों ने गाया है. यह वीडियो सेंट चार्ल्स हाई स्कूल का है. यहां म्यूजिक क्लास में कुछ बच्चे बिलीवर गाने को एक धुन में गा रहे हैं साथ ही बच्चों को गाईड करने के लिए एक महिला शिक्षक भी वहां उपस्थित हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो को इमेजिन ड्रैगन्स की ओर से प्रतिक्रिया भी मिली है.

बता दें कि बिलीवर गाने को डैन रेनॉल्ड्स (Dan Reynolds) ने गाया है. यह गाना बेहद लोकप्रिय है. स्कूली बच्चों द्वारा गाए जा रहे डैन के गाने को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है. डैन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- Love This. इस गाने की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस गाने को अब स्कूलों में भी सिखाया जाने लगा है.

Hey @Imaginedragons – schools in India are singing Believer in morning assembly. 🤣🙌🏻 pic.twitter.com/g0Vp0xMeWy

वीडियो को फेसबुक (Facebook) पर एक शिक्षक ने पिछले सप्ताह पोस्ट किया था. इस वीडियों में छात्रों को ब्लू स्कूल की वर्दी में दिखाया गया है. साथ ही इस वीडियो में साल 2017 के हिट गाने को बच्चे एक लय में गा रहे हैं. वीडियो को फेसबुक पर अब तक 9 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. ट्विटर पर एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर कर इमेजिन ड्रैगन्स को टैग किया है. टैग करने के बाद इस वीडियो को डैन ने शेयर करते हुए इसके लिए कैप्शन भी लिखा. ट्विटर पर इस वीडियो को अबतक 2.5 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

so beautiful. thank you for sharing this.

— Dan Reynolds (@DanReynolds) December 3, 2019