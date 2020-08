Sudha Murty: बेंगलुरु के एक चिड़ियाघर ने एक नवजात हथिनी का नाम इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति के नाम पर रखा है. Also Read - baby elephant fell off while chasing birds | VIDEO: चिड़िया पकड़ने दौड़ा नन्हा हाथी और फिर उसके साथ हुआ कुछ ऐसा

वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के प्रति सम्मान के तौर पर ऐसा किया गया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. शावक सुधा को एक 45 वर्षीय हथिनी ने जन्म दिया. Also Read - Baby Elephant Searches for Girl's Nose | हाथी के बच्चे ने लड़की के साथ की ऐसी शरारत... घटना कैमरे में कैद, वायरल हुआ वीडियो

Happy to announce that Elephant Suvarna’s calf will be named as ‘Sudha’ to acknowledge the contribution of Chairperson, Infosys Foundation, Sudha Murthy towards the cause of wildlife conservation.Madam has kindly consented to our proposal to do so. @ZKarnataka @Infy_Foundation pic.twitter.com/DWYVAVAHSI

— Bannerghatta Zoo (@bannerghattazoo) August 25, 2020