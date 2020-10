Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव चरम की ओर बढ़ रहा है. नामांकन होने लगे हैं. प्रत्याशी चर्चा में आने और सुर्खियाँ बटोरने के लिए अनोखे तरीके अपना रहे हैं. इसी तरह दरभंगा की बहादुरपुर सीट (Bahadurpur Assembly Seat) पर चुनाव लड़ने के लिए नचारी मंडल (Independent Candidate Nachari Mandal) भैंसे पर बैठकर नामांकन करने पहुंच गए. भैंसे को फूलों से सजाया गया. प्रत्याशी को भी फूल मालाएं पहनाई गईं. और नारेबाजी के बीच नचारी मंडल नामांकन स्थल तक पहुंचे. Also Read - लालू यादव पर नीतीश कुमार का तंज- पति गए अंदर तो पत्नी को बिठा दिया

लोग जुलूस लेकर जाते हैं. गाड़ियों और पूरे काफिले के साथ नामांकन करते हैं, लेकिन बिहार के दरभंगा जिले की बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने उतरे निर्दलीय प्रत्याशी नचारी मंडल ने अलग ही तरीका अपनाया. नचारी मंडल भैंस पर सवार होकर निकले. उनके समर्थक नचारी मंडल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चल रहे थे. भैंसे पर बैठकर नामांकन करने जाने की वजह भी नचारी मंडल ने बताई.

नचारी मंडल ने कहा कि मैं बेहद गरीब और कमज़ोर तबके से आता हूँ. मैं किसान मजदूर का बेटा हूँ. और मेरे पास चार पहिया वाहन नहीं है. इसीलिए भैंसे पर बैठकर आया हूँ. गरीबी के कारण मैंने भैंसे पर आना तय किया. और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचा.

Bihar: Nachari Mandal, an independent candidate from Bahadurpur constituency in Darbhanga, came to file his nomination on a buffalo. He says,” I come from poor & weaker section. I am son of a farm labourer and since I don’t have a four-wheeler, I decided to come on a buffalo.” pic.twitter.com/6y5VGPYA8R

— ANI (@ANI) October 19, 2020