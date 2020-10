Bihar Elections: बिहार में इस समय चुनावों की तैयारियां चल रही हैं. कई चेहरे चर्चा में हैं. इन्हीं में से एक हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे. गुप्तेश्वर पांडे को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बात हो रही है. Also Read - Bihar Election: जेल की हवा खाकर आयीं मंजू वर्मा पर क्यों हैं नीतीश मेहरबान, दे दिया टिकट

दरअसल, जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया है. ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

देखें-

#GupteshwarPandey after not getting an election ticket even after doing so much drama on the Sushant Singh Rajput “SUICIDE” case

🤣🤣🤣🤣 #crimemastergogo pic.twitter.com/SzEo5KTAMC — Boynextdoor (@boynextdoor2009) October 8, 2020

#GupteshwarPandey after being humiliated and denied ticked for the second time…#BiharElections pic.twitter.com/6uZypXWCab — Ranjan Kumar Bihari (@RanjanK08126136) October 8, 2020

This is what happens when you resign without accepting an offer letter. #GupteshwarPandey #Robinhood #moralofthestory Pandey left ticketless in JDU BJP seat sharing. #BiharElections — Chaiti Narula (@Chaiti) October 7, 2020

बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे कुछ समय पहले ही डीजीपी पद त्यागकर जेडीयू में शामिल हुए थे. चुनाव लड़ना चाहते थे. पर पार्टी द्वारा टिकटों की सूची में उनका नाम नहीं है.

खबर है कि पांडे जिस चुनाव बक्सर सीट से लड़ना चाहते थे, वो सीट गठबंधन समझौते के कारण भाजपा के खाते में चली गई है.

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब चुनाव लड़ने की आस लिए गुप्तेश्वर पांडे ने अपने डीजीपी के पद से इस्तीफा दिया है. इससे पहले भी गुप्तेश्वर पांडे अपने पद से त्याग देकर राजनीति में आने के प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उस दौरान भी टिकट न मिल पाने के कारण उन्होंने दोबारा अपने डीजीपी पद को ग्रहण किया था.