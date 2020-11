सांपों व अन्य सरीसृपों, जानवरों के लिए पुल बनाए जाने की बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन उत्तराखंड वन विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए ये कर दिखाया है.

रामनगर वनक्षेत्र में एक व्यस्त राजमार्ग पर अपनी तरह का पहला एलिवेटेड इको ब्रिज बनाया गया है. ताकि एक ओर से दूसरी ओर जाने की कोशिश के दौरान वाहन के नीचे आकर किसी सरीसृप, जानवर की मौत न हो.

बांस, जूट और घास से बनी 90 फुट लंबी संरचना 10 दिनों में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा कालाढूंगी-नैनीताल राजमार्ग पर बनाई गई है. पुल के निर्माण में दो लाख रुपये लागत आई है.

A step in the right direction ! Canopy Bridge made by #Ramnagar Forest Division of #UttarakhandForestDepartment to provide a safe passage to arboreal #wildlife on Kaladhungi-Nainital highway !! @vivek4wild @kundan_ifs @rameshpandeyifs @SuPriyoBabul @hridayeshjoshi pic.twitter.com/8hhh7Pr0z2

