Viral Video: बच्चे अक्सर घर के बाहर खेलते हैं. पर आते-जाते स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार से उनका बचाव करने को कोई न कोई परिवार वाला रहता ही है. वरना ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो किसी का भी दिल दहला दें.

ऐसा ही एक वीडियो महाराष्ट्र से सामने आया है. यहां एक 3 साल के मासूम पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी. ये वारदात कैमरे में कैद हो गई.

जानकारी के अनुसार, मुंबई के मालवानी इलाके में एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. घटना 11 सितंबर की है. बच्चा सड़क पर बैठकर कुछ कर रहा था. पीछे से एक गाड़ी आती दिखती है.

गाड़ी बच्चे के ऊपर से गुजर जाती है. वीडियो में ये देखते ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं.

देखें-

#WATCH Maharashtra: A car ran over a 3-year-old child while he was playing outside his house in Mumbai’s Malvani area. (11.09.2020)

The child survived the accident and has been discharged from hospital. Police have registered a case against the driver. pic.twitter.com/rdI7xbzqpg

— ANI (@ANI) September 16, 2020