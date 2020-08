Namaste: कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लोगों का रहन-सहन बदला है. जब बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो तो अभिवादन का मशहूर तरीका (हाथ मिलाना) भी बदल गया है. ताजा तस्वीरें तो यही बयां करती हैं. Also Read - कश्मीर में मौजूदा स्थिति ‘स्थायी नहीं’ है, निश्चित ही इसे बदले जाने की जरूरत : एंजेला मर्केल

वायरल हो रही इन फोटोज में फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन (France President Emmanuel Macron) और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल (Chancellor of Germany Angela Merkel) दिख रहे हैं.

दरअसल, ये दोनों जब मिले तो इन्होंने एक-दूसरे का अभिवादन हाथ मिलाकर नहीं बल्कि शुद्ध भारतीय अंदाज यानी 'नमस्ते' करके किया. लोगों को सोशल मीडिया पर ये बात भा गई. फिर क्या था, ये वायरल हो गईं.

देखें-

Namaste is Global !

📸:When Emmanuel Macron, President of France and Angela Merkel, Chancellor of Germany greet each other with Namastepic.twitter.com/jHUhW2CfPY

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 20, 2020