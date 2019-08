चीन के एक वाटर पार्क में मस्ती कर रहे लोगों को अचानक मिनी सुनामी का सामना करना पड़ा है. वाटर पार्क में मिनी सुनामी की बात पर संभवतः आप भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यह सच है. इस घटना में 44 लोगों के घायल होने की भी खबरें आई हैं. दरअसल, वाटर पार्क में वेव पैदा करने वाली मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई. उसने अचानक बेहद तेज वेव पैदा कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस घटना के वीडियो को देखकर लगता है कि यह वेव कई फीट ऊंचा था. इसकी तीव्रता का अनुमान इसे ही लगाया जा सकता है कि वेव में कई लोग उछलते हुए देखे जा सकते हैं. यह घटना चीन के मंचूरिया के शुइयुन वाटर पार्क की है. इसमें 44 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट आई है.

VIDEO देखें

Tsunami in water-park? Yes, it can happen👇

44 ijured in Shuiyun Water Park, China as wave-machine malfuncitoned and Tsunami wave generated ..pic.twitter.com/uMAdlAXf7b

