#Contagion: कोरोनावायरस कितना खतरनाक है, अगर आप इस बात का एहसास करना चाहते हैं तो एक मूवी जरूर देखें. ये मूवी इसी तरह के वायरस के फैलने और दुनिया में मची तबाही का आइना हो सकती है. फिल्म का नाम है कॉन्टेजियन (Contagion). हॉलीवुड की ये मूवी साल 2011 में आई थी. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड में है. दुनिया भर के लोग इसे देख रहे हैं. ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है.

इस मूवी को देखकर आप कहेंगे कि शायद इसे अभी बनाया गया होगा. बिल्कुल आज की परिस्थितयों से मेल खाती. पर इसे 2011 में स्टीवन सोडरबर्ग के निर्देशन में बनाया गया था.

फिल्म में ग्वेनिथ पल्ट्रो, मारिऑन कोटिलार्ड, ब्रेयान क्रेन्सटन, मैट डेमन, लॉरेन्स फिशबर्न, जूड लॉ, केट विंसलेट और जेनिफर ने काम किया था. फिल्म को सार्स 2003 और 2009 में फैले स्वाइन फ्लू के वायरस के फैलने से प्रेरित होकर बनाया गया था. पर मूवी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल कोरोनावायरस पर बेस्ड है. यही कारण है कि आजकल इस मूवी की काफी चर्चा है.

कोरोना वायरस के आउटब्रेक से मिलती-जुलती कहानी पर बनी कंटेजियन की कहानी एक वायरस के फैलने और फिर उससे बचाव के लिए वैक्सीन विकसित करने पर आधारित है.

