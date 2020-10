Viral: कोरोना के इस समय में लोगों ने ना जाने क्या-क्या चीजें बनाईं. देसी जुगाड़ की ऐसी कई तस्वीरें और खबरें आती रहती हैं. पर आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा. जी हां, लोगों ने कोरोना को मारने का अनोखा तरीका खोज निकाला है. Also Read - भारत सरकार Sputnik V खरीदने की बना रही योजना? कोरोना टीकाकरण के जल्द शुरू होने की उम्मीद!

कोरोना कुकर की सीटी से निकलने वाली भाप से मरेगा? आपको इस बात पर यकीन हो ना हो, सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Corona Virus: अमेरिकी एंजेसी ने की पुष्टि, हवा के माध्यम से भी फैलता है कोविड- 19 का वायरस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुकर (Pressure Cooker) की सीटी से निकलने वाली भाप से कोरोना को खत्म करने का दावा है. Also Read - उड़ान भरने को तैयार है स्पाइसजेट, 4 दिसंबर से शुरू होगी उड़ान, इतना है किराया

वायरल वीडियो में एक शख्स कुकर से स्टीम लेता दिख रहा है. लोग इसे जमकर लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स दे रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो में

वायरल वीडियो में कुकर है और उसके पास एक शख्स खड़ा है. कुकर की सीटी पर एक पाइप लगी है, जिसको दूसरे कुकर के हैंडल से जोड़ा गया है. फिर वो इससे स्टीम लेता दिखता है.

Where there’s a will there’s a way 👌👍👏👏 pic.twitter.com/gVPvwjXcf9

— ILLUMINAUGHTY (@vineet10) September 23, 2020