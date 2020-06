Cop Training Viral Video: जवानों की कड़ी ट्रेन‍िंग के कई वीड‍ियो आपने देखे होंगे, पर क्‍या आपने गानों की धुन पर ट्रेनिंग सेशन देखा है? ऐसा ही एक वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर काफी वायरल हो रहा है. Also Read - Video: शादीशुदा मह‍िला से थे नाजायज संबंध, गुस्‍से में गांव वालों ने प‍िलाई जबरन पेशाब

इस वीडियो में तेलंगाना स्‍टेट स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन फोर्स के जवान ट्रेनिंग करते द‍िख रहे हैं. इसे आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार ने ट्विटर पर शेयर किया. Also Read - मिसाल: पशुपतिनाथ मंदिर में बिना छुए बजती है घंटी, नाहरू खान ने क‍िया कमाल, देखें Video

शेयर करते हुए लि‍खा, Hats Off to this Drill Instructor (ड्रिल इंस्ट्रक्टर को दिल से सलाम). Also Read - CM शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वायरल वीडियो, दिग्विजय के खिलाफ कई धाराओं के तहत FIR दर्ज

देखें-

Hats Off to this Drill Instructor ..👍👍🙏 pic.twitter.com/Uzh5rD3Rmy

— Anil Kumar IPS (@AddlCPTrHyd) June 14, 2020