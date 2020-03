चीन से फैले कोरोना वायरस का प्रकोप आज पूरे देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है. लगातार इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. अब इस खतरनाक वायरस से पूरी दुनिया में सात हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. भारत में भी इस खतरनाक वायरस का असर दिखने लगा है. देश के कई राज्यों ने स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए हैं और शॉपिंग मॉल को भी अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दिए गए है. इस वायरस से बचने के लिए लोग कम से कम घरों से निकल रहे हैं जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है. भारत में अब तक इस खतरनाक वायरस से तीन लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट्स से इस वायरस से बचाव के लिए लोगों को गाइडलाइंस दी जा रही हैं. इसी बीच एक वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है. ये वीडियो सिर्फ 12 सेकेंड का है. लेकिन एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचेंगे.

ये वीडियो देखें पहले

This is why social distancing is so important right now. Share with your loved ones. pic.twitter.com/3KsZPV9CT4

— Arianna Huffington (@ariannahuff) March 15, 2020