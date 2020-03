Coronavirus दुनिया भर के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है. सरकार की तरफ से लगातार इससे बचाव के लिए गाइलाइंस दी जा रह है. इसी बीच खतरनाक कोरोना पर कई मीम्स और चुटकुले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हाल में एक अजीब सा चैलेंज सोशल पर देखने को मिला. चैलेंज था टॉयलेट की सीट को चाटना. वैसे तो ये बात सुनकर ही उबकाई लाने लगती है. लेकिन इस देश-दुनिया में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं. इन जनाब का नाम है GayShawnMendes. इन्हें लार्ज के नाम से भी जाना जाता है.

लार्ज ने कोरोना वायरस चैलेंज में भाग लिया और टॉयलेट की सीट को चाटा. इन महाशय ने सपने ने भी नहीं सोचा होगा कि वे खुद इस खतरनाक बीमारी की गिरफ्त में आ जाएंगे. अब लार्ज को कोरोना वायरस हो गया है. उसकी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. लोगों ने इनकी इस हरकत के लिए ट्वीट कर लताड़ भी लगाई है.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he’s now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs — Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he’s now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs — Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020

डेली मेल की खबर के मुताबिक लार्ज के अकाइंट को अब सस्‍पेंड कर दिया गया है. पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के गिरफ्त में हैं. अबतक दुनिया में 181 देशों में 427,940 मामले दर्ज किए गए हैं.