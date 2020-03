नई दिल्ली: दुनियाभर में इस वक़्त कोरोना नाम का एक भय सांस ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर अब बढ़कर 147 हो गई है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कहा कि वायरस के सामुदायिक संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है और अब तक स्थानीय स्तर पर ही संक्रमण के कुछ मामले देखे गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है. ऐसे में चारों तरफ हताशा का माहौल बना हुआ है लेकिन इस गंभीर बिमारी को लेकर लोगों की क्रिएटिविटी भी बाहर आ रही है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसे गाने वायरल हो रहे हैं जो कोविड 19 पर आधारित है. इस मुश्किल वक्त में लोगों का मनोरंजन कर रहे इन गानों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. महाराष्ट्र के मंत्री रामदास अठावले के ‘गो कोरोना गो’ वाले नारे पर आधारित एक यूजर ने गाना बनाया तो एक ने शाहरुख़ खान की फिल्म ‘चलते चलते’ का गाना ‘सुनो न सुनो न’ पर बेस्ड एक गीत प्रस्तुत किया है.

यहां देखिए वो वायरल वीडियोज:

