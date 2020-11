नई दिल्ली: भारत में आज एक बार फिर से करीब 50 हजार नए कोरोना के मामले सामने आए हैं. पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 490 लोगों की मौत हुई है. देश में अब तक 85 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं लेकिन अगर दुनियाभर के देशों से हम भारत में कोरोना महामारी दशा की तुलना करें तो यह आंकड़ों काफी कम हैं. भारत में दूसरे देशों की अपेक्षा कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बहुत कम हैं. यह बात जानने पर एक बात सोचने में आती है कि आखिर भारत में कोरोना का प्रभाव किस वजह से इतना कम रहा. भारत में कोरोना के कम प्रभावकारी होने की एक बड़ी वजह सामने आई है. Also Read - Viral Video: 5 साल के दिव्यांग बच्चे ने पहली बार चलने की कोशिश की, देख इमोशनल हो जाएंगे...

अगर आपको लगता है कि समय पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम और कुछ कड़े निर्णयों के कारण देश में कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो आप बिल्कुल गलत हैं. हमारे ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण है. कुछ शोध में इस बात पर रिसर्च की गई कि आखिर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना कम क्यों फैला तो शोध में खुलासा हुआ है कि भारतीयों की अस्वच्छ मतलब गंदा रहने की जीवन शैली के कारण हुआ है.

यह पढ़ने और सोचने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अस्वच्छ रहने से लोगों में इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है और भारतीयों में कोरोना के कम फैलने या कम असरदार होने का ये एक बड़ा कारण है. शोधकर्ता नतीजों से खुद हैरान हैं.

बता दें कि भारत आज दुनिया के उन सभी देशों में सबसे आगे जिन्होंने कोविड को हराने में कारगर कदम उठाए हैं. आज भारत में कोरोना के मामले और कोविड से मृत्यु की दर सबसे कम है. शोधकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया, ‘हम ये नहीं कहते के केवल खराब स्वास्थ्य और अस्वच्छता ही कोविड19 के संक्रमण को रोकने में कारगर है.