#SexBan: कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के देश ऐसे नियम बना रहे हैं जिनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. इसी कड़ी में ब्रिटेन सरकार ने भी नए तरह के प्रतिबंध को ऐलान किया है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: फिर से शुरू हो रही है शूटिंग, जेठालाल ने बताया आगे का प्लान

इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने किसी अन्‍य के घर पर दो या उससे अधिक लोगों को एक साथ निजी तौर पर रात गुजारने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानी शारीरिक संबंधों के लिए किसी दूसरे घर में दो से अधिक लोगों को रात गुजारने पर रोक है. Also Read - बॉलीवुड के लिए लॉकडाउन है एक बड़ा झटका, दिग्गज फिल्मकार सुभाष घई ने बताई ये वजह

अब इस नए नियम का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है. ब्रिटेन के लोग सरकार का मजाक उड़ाते हुए ही कमेंट कर रहे हैं. इस नियम के आने के बाद #SexBan ट्रेंड करता रहा. Also Read - लॉकडाउन नहीं बढ़ा; वर्क फ्रॉम होम रहेगा या नहीं, ऑफिस-स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए क्या हैं नियम, 20 पॉइंट्स में जानें

#sexban I’m confused how you can dictate when people have sex Nd who with ….I thought you cant stop procreation its against the law? Is this not a violation of our human rights? #HumanRights #sexbanuk #HumanRightsViolations — 🇬🇩Lydiann Akua🇬🇭 (@LydiannAkua) June 1, 2020

How can you police people going to peoples homes to have sex. How stupid again from this government. #SexBan #lockdown — Paul Owen (@owenpdk) June 2, 2020

This is what they want. Population control and genetically modified people so they get rid of all the ‘bed genes’. #sexban — Daffyd Simpson (@An91623930David) June 2, 2020

A sex ban? Oh I didn’t know I was in CHINA. #sexban — VL Badda (@Spacefiller3) June 2, 2020

No sex please, we’re British #sexban — James Kidd (@Kiddotheyido) June 2, 2020

How can the government implement a #sexban when they’ve been fucking us over since March — Laurajane55 (@Laurajane551) June 2, 2020

All those £50 fines – this is the only way to get the economy going #sextax #sexban — JonM (@JonM11642938) June 2, 2020

Can someone explain the new law that came in yesterday? You can’t stay or have sex with you’re partner if they don’t live together. What’s the difference between the new law and a married couple both out working then coming home together? #sexban — kevin (@kevvybolton) June 2, 2020

बता दें कि ब्रिटिश सरकार इस नियम को लेकर काफी सख्त है. इसे तोड़ने पर सजा भी मुकर्रर की गई है. नए नियम के अनुसार, जो लोग दूसरे घर में रात बिता रहे हैं, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है. 125 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.