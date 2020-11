Viral Photos: दुनिया भर में लोग कोरोना से परेशान हैं. कोरोना वॉरियर्स दिन-रात लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटे हैं. ऐसी ही एक नर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. Also Read - इस खूबसूरत मॉडल का फिगर है जबरदस्त, पैरों की तस्वीर शेयर कर कमाती है खूब पैसा, देखें स्पेशल तस्वीरें

ये नर्स अमेरिका के टेनेसी में काम करती हैं. वे तकरीबन 8 महीनों से कोरोना के मरीजों की सेवा में लगी हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीं. जिसके बाद से लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया. Also Read - अमेरिकी मॉडल के फिगर की दुनिया है दीवानी, पैरों की एक तस्वीर बेचकर कमाती है लाखों

इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि संक्रमण का असर किस कदर नर्स पर हुआ. उनके चेहरे और शरीर में किस तरह के बदलाव आए. Also Read - नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत का बेहद रोमांटिक वीडियो हो रहा है वायरल, KISS करते हुए आए नज़र

नर्स ने अपने ट्विटर हैंडल @kathryniveyy पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में 27 साल की ये नर्स हंसते हुए दिख रही है. वहीं, दूसरी तस्वीर में पीपीई किट पहनकर घंटों काम करने के बाद चेहरे पर आए निशानों को दिखाने की कोशिश है.

देखें-

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020