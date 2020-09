Crab Smoking Video: स्मोकिंग करते लोग तो आपने काफी देखे होंगे, पर क्या कभी केकड़ा देखा है? ऐसा ही एक केकड़ा सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Viral Video: बीच सड़क कार के पहिए में फंसा 10 फीट लंबा अजगर...

ये वीडियो भारतीय वन सेवा में अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक 35.2k व्यूज मिल चुके हैं.

वीडियो में एक केकड़ा सिगरेट का कश लेता दिख रहा है. वो कुछ आवाज भी निकाल रहा है.

देखें-

Cancer taking a cancerous puff 😳😳 This is like a bad dream. Our wastage being picked by crab. We can spoil any ecosystem with our attitude…. pic.twitter.com/HOhowVPgyM

खबरों के मुताबिक इस वीडियो में केकड़े के मुंह में जो सिगरेट है, वो जमीन पर गिरी थी. कुछ लड़कों ने स्मोकिंग के बाद सिगरेट के टुकड़े वहीं फेंक दिए.

इस केकड़े ने खाने की चीज समझकर उसे उठाया और मुंह में डाल लिया. फिर उसमें से धुंआ निकलने लगा तो वह भी मुंह से आवाज निकालने लगा मानो सिगरेट का कश ले रहा हो.

वीडियो के बैकग्राउंड में लड़कों के हंसने की आवाज भी है, जिससे पता चलता है कि जब ये हुआ वे वहीं मौजूद थे.

हालांकि उनकी इस हरकत पर लोग काफी नाराज भी हो रहे हैं. इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं-

Yess, unfortunately the educated civilized creature s destroying the whole planet on the name of modernisation, development, colonisation, imperialism n religion…😢

Forgotten the worship of Nature n the lifestyle, I.e. Sanaatana Dharma#ComeBackToVedas

— Amit Kumar Mohanty (@mohantyamit006) September 21, 2020