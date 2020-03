पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने पुराने दिन याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. जिसमें वो शोएब अख्तर के साथ दिख रहे हैं. इस तस्वीर के साथ वसीम ने कैप्शन में लिखा- पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए सबसे अच्छी बात ये थी जब वे देश की जर्सी पहनते थे. इसमें सम्माहित हमारे रंग, भाषा और झंडे का परफैक्ट प्रतिनिधित्व था. यह बहुत कूल भी लगती थी. अकरम ने इस फोटो को शोएब को भी टैग किया.

One of the best things about playing for Pakistan was proudly wearing my uniform, and this one had to be the best ODI kit I had ever worn. It was the perfect representation of our nations colours, language and flag and it also looked really cool 😎 @shoaib100mph pic.twitter.com/LdcsOYks0Y

