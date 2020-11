पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ दिल्ली-एनसीआर में ठंड का कहर जारी है वहीं दूसरी तरफ भारत के कई सारे राज्यों में कोरोना का भी खौफ बहुत बढ़ गया है. दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना का ड़र बढ़ रहा है वहीं दूसरी तरफ अहदाबाद में भी इसका असर देखने को मिला है. अहमदाबाद में कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने 20 नवंबर की रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू को फिर से लगाने का फैसला किया है, ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर इससे जुड़े मीम्स शेयर किए हैं. Also Read - Delhi Lockdown Latest News: बढ़ रहे कोरोना के मामले, कहीं लगा कर्फ्यू तो कहीं बंद हुए स्कूल, क्या दिल्ली में फिर लगने वाला है Lockdown?

अहमदाबाद में कर्फ्यू लगने की वजह से लोग अचनाक से हैरान हो गए हैं, जिस वजह से सोशल मीडिया पर सुबह से ही #Ahmedabadcurfew ट्रेंड किया और लोगों ने खूब इसके मजे लिए है. तो चलिए निचे देखते हैं आखिर किस तरह के मीम्स लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

People of ahmedabad who slept early last night…right now be like;#ahmedabadcurfew pic.twitter.com/GEweexJo2V

— hainnnn! (@devvpatel__) November 20, 2020

#Ahmedabadcurfew

*Curfew imposed in Ahmd.*

The guy who had his marriage planned today: pic.twitter.com/j0eYyG7KJB

— imchaubey (@imchaubeyy) November 20, 2020