नई दिल्लीः सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर ही तरह-तरह के वीडियोज और फोटोज वायरल होते रहते हैं. लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया ही है, जो लोगों का मनोरंजन कर रहा है और लोगों की बोरियत मिटा रहा है. इस बीच शेर के बच्चे का बहुत ही क्यूट काफी तेजी से इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दहाड़ मारता दिख रहा है. हर किसी को इस छोटे शावक का वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे शेयर करने और देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

इंटरनेट पर वायरल हो रहा यह वीडियो तंजानिया के ‘सेरेन्गेटी नेशनल पार्क’ का बताया जा रहा है. जिसे WelcomeToNature नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक शावक को झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आते और फिर बेहद क्यूट तरीके से दहाड़ते हुए देखा जा सकता है. जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया इस शावक की दहाड़ पर फिदा हो गया है.

This little lion cub in Serengeti National Park pic.twitter.com/8kXAjsALSw

— Welcome To Nature (@welcomet0nature) April 25, 2020