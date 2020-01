Data Protection Day 2020: सोशल मीडिया और इंटरनेट से लैस डिजिटल दुनिया में कोई भी आपकी निजी ज़िंदगी और प्राइवेसी तक आसानी से पहुंच सकता है. आज के आधुनिक समय में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूद होती हैं. एक तरफ जहां ये सब आपके जीवन को गति प्रदान करता है वहीं दूसरी तरफ एक हल्की सी चूक से ये ऑनलाइन मौजूद डाटा आपके लिए खतरा भी बन जाता है.

आज इसी प्राइवेसी को एक बार फिर क्रॉस चेक करने के लिए पूरी दुनिया में ‘डाटा संरक्षण दिवस’ (Data Protection Day/Data Privacy Day) मनाया जा रहा है. यूरोप की परिषद ने प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाने वाला एक डेटा सुरक्षा दिवस शुरू किया था, जिस तारीख को यूरोप के डाटा संरक्षण सम्मेलन, जिसे “कन्वेंशन 108” के रूप में जाना जाता है.

आज का दिन जानकारी की गोपनीयता, डाटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है.यह दिन नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है. सरकारें और राष्ट्रीय डाटा संरक्षण संस्थाए आज के दिन व्यक्तिगत डाटा संरक्षण और गोपनीयता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां भी करती हैं.

A new decade is a prime time to think about a new, improved digital you! By taking some smart, simple steps, you can greatly impact the safety and security of your online identity. @StaySafeOnline has tips: https://t.co/d7UulpkVSn#DataPrivacyDay #privacyaware #DPD2020 pic.twitter.com/VoHLbnhDRI

— City of Seattle ITD (@SeattleITDept) January 28, 2020