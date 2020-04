नई दिल्ली: सिलाई मशीन पर झटपट चलते हाथ. इधर-उधर ध्यान दिए बिना अपने काम जुटी एक महिला. ये कोई आम महिला नहीं बल्कि देश की फर्स्ट लेडी सविता कोविंद हैं, जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है जंग का हिस्सा बन गई हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) की पत्नी सविता कोविंद (Savita Kovind) इन दिनों मास्क सिलने में जुटी हुई हैं. वह ये मास्क ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराएंगी. इस काम के लिए सोशल मीडिया पर सविता कोविंद की खूब तारीफ़ हो रही है. Also Read - राज ठाकरे ने उद्धव से कहा- शराब की दुकानें खुलने दें, मुश्किल घड़ी में इससे फायदा होगा

सविता कोविंद (Savita Kovind) ने कोरोना से चल रही लड़ाई के लिए आगे आकर बड़ा उदहारण पेश किया है. अपना योगदान देते हुए ऐसे समय में वह मास्क सिल रही हैं, जिस समय इसकी सबसे ज्यादा ज़रूरत है. इधर उधर से मंगवाने की बजाय उन्होंने ये काम खुद करना ज़रूरी समझा और सिलाई मशीन से मास्क सिलने लगीं. वह ये काम राष्ट्रपति एस्टेट के शक्ति हाट में कर रही हैं.

बताते हैं कि सविता कोविंद ये मास्क शेल्टर होम में गरीबों को बांटने के लिए बना रही हैं. सविता कोविंद की मास्क बनाए जाने के दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लोग सविता कोविंद की तारीफ कर रहे हैं. ट्वीटर पर लोगों ने सविता कोविंद की इस कोशिश को एक बेहतरीन उदहारण बताया है.

Truly Inspiring 💪

India’s First Lady Mrs Savita Kovind,wife of Hon’ble President of India Shri Ramnath Kovind is stitching face masks at Shakti Haat for various shelter homes of Delhi.

Salute 👏 So much respect for you Ma’am🙏@rashtrapatibhvn #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/3WA81ZMI8Y

— Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) April 23, 2020